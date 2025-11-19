Convegno Montagna in prima linea | gestione conservazione sfide climatiche
Un focus sulle aree montane e sui fenomeni da invertire che le interessano: spopolamento, riduzione dei servizi, scarsità di risorse per la manutenzione e la prevenzione del dissesto. Prende il via dalla Toscana la campagna promossa da Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di gestione e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
CAMALDOLI .20 NOVEMBRE MONTAGNA IN PRIMA LINEA Dal tg di Teletruria servizio centodue subbianotv Il CB2 sarà in prima linea nel convegno sulla Montagna che si terrà a Camaldoli il 20 Novembre. Sarà questo un primo confronto, che il Consorzio di - facebook.com Vai su Facebook
15.11 – #UNIMONT a Trento al convegno “Silvano Rauzi – Il Presidente. Riflessioni e testimonianze sul futuro della zootecnia di montagna ricordando un protagonista dell’alpicoltura trentina” unimontagna.it/15-11-unimont-… @LaStatale Vai su X
“Montagna in prima linea”, un focus sulla rigenerazione dei territori montani - Arezzo, 19 novembre 2025 – “ Montagna in prima linea ”, un focus sulla rigenerazione dei territori montani. Segnala msn.com
A Camaldoli la montagna in prima linea - Nell’iconico monastero aretino, il primo evento nazionale della campagna di sensibilizzazione promossa a livello nazionale da Anbi per la salvaguardia e il rilancio delle aree interne e marginali ... Secondo msn.com
A Bolzano il convegno sulla montagna che cambia - Il convegno "La montagna, per amarla bisogna conoscerla", organizzato dal Cai a Bolzano, ha permesso ai diversi attori di confrontarsi ... rainews.it scrive