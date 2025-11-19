Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio

Tarantini Time Quotidiano Su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, la Compagnia di Martina Franca, in collaborazione con i colleghi del N.O.R. e delle Stazioni di San Giorgio Jonico, Martina Franca e Montemesola, ha svolto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di San Giorgio Jonico e Carosino. Alle attività ha partecipato anche il personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto. L’operazione, finalizzata al rafforzamento della sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro, ha visto l’impiego di numerose pattuglie dislocate in aree urbane considerate sensibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio

