Contro la violenza sulle donne venerdì iniziano gli appuntamenti

Un’intera rassegna sotto lo slogan "Insieme contro la violenza" in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Ad organizzarla è il comune di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con le associazioni locali e ProLoco. A lanciare la rassegna, che avrà un focus tematico sull’affettività e sul consenso, per ribadire con forza che "la parità non può aspettare", è l’assessora alle Pari Opportunità Silvia Serotti. "Inizia questa settimana il nostro percorso di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un programma ricco di iniziative culturali, riflessioni e momenti partecipativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

