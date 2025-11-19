contro la violenza questi sono luoghi dove le donne trovano accoglienza e rifugio

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma sicurezza e protezione devono essere garantite sempre e in modo concreto, specialmente nella vita di tutti i giorni. E cosa c’è di più quotidiano di un negozio dove si va a fare la spesa che si trasforma diventando un centro di accoglienza e di rifugio. Uno spazio sicuro per tutte le donne. Questo è esattamente il Punto Viola dei negozi Coop, un luogo dove l’ascolto è un gesto concreto. Uno spazio dove chi si sente in difficoltà, impaurita o sola può trovare accoglienza, discrezione e orientamento, grazie a persone formate per offrire aiuto in modo empatico e rispettoso. 🔗 Leggi su Dilei.it

