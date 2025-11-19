Contro la violenza di genere | l' iniziativa promossa dal CPO dell' Ordine degli Avvocati di Avellino
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino promuove una giornata di grande rilevanza civile e culturale dedicata al tema del consenso e della violenza di genere, in un momento particolarmente significativo per il panorama nazionale: proprio in questi giorni è stata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
