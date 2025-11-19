Il Circondario ha approvato l’elenco dei cittadini che riceveranno il contributo straordinario finanziato dal Fondo di comunità metropolitano, rivolto alle persone colpite dagli eventi alluvionali e franosi del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Con una determina firmata dal direttore generale Sergio Maccagnani, l’ente di via Boccaccio ha autorizzato l’erogazione di 16.827 euro complessivi, destinati a nove nuclei familiari residenti nel territorio dei dieci comuni. Il Fondo di comunità, istituito dalla Città metropolitana di Bologna e alimentato da raccolte fondi straordinarie avviate dopo le emergenze, ha come obiettivo quello di offrire un supporto diretto alle persone che hanno subito danni o si trovano in condizioni di particolare fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributi per l’alluvione. Accolte le nove domande