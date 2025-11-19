Contributi per l’alluvione Accolte le nove domande
Il Circondario ha approvato l’elenco dei cittadini che riceveranno il contributo straordinario finanziato dal Fondo di comunità metropolitano, rivolto alle persone colpite dagli eventi alluvionali e franosi del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Con una determina firmata dal direttore generale Sergio Maccagnani, l’ente di via Boccaccio ha autorizzato l’erogazione di 16.827 euro complessivi, destinati a nove nuclei familiari residenti nel territorio dei dieci comuni. Il Fondo di comunità, istituito dalla Città metropolitana di Bologna e alimentato da raccolte fondi straordinarie avviate dopo le emergenze, ha come obiettivo quello di offrire un supporto diretto alle persone che hanno subito danni o si trovano in condizioni di particolare fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
ALLUVIONE - PROROGA DEI TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CONTRIBUTI Si comunica a tutti i cittadini che i termini per manifestare il proprio interesse per la richiesta di contributi per la ricostruzione post-alluvione, inizialmente fissati - facebook.com Vai su Facebook
Contributi per l’alluvione. Accolte le nove domande - Alla scadenza del bando – pubblicato a inizio ottobre – sono arrivate nove richieste, tutte giudicate ammissibili dal servizio Ricostruzione alluvione del Circondario. Da ilrestodelcarlino.it