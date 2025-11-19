Continassa Juve | Kelly è tornato in gruppo ed è a disposizione per la Fiorentina novità su Cabal e Vlahovic

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Novità importanti verso la Fiorentina: quest’oggi Kelly è tornato a lavorare in gruppo ed è dunque a disposizione per la trasferta del Franchi. Intanto Dusan Vlahovic, che l’altro ieri si è sottoposto ad esami al J Medical dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, ha continuato a lavorare a parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

