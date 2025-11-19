Conte Napoli la reazione dell’ambiente dopo il suo ritorno a Castel Volturno | il gesto verso l’ex allenatore della Juventus Retroscena

Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il tempo delle parole è scaduto, ora contano solo i risultati. Antonio Conte è tornato a Castel Volturno con un obiettivo chiaro: trasformare la tempesta mediatica post-Bologna in energia cinetica per la ripartenza. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ambiente partenopeo si è ricompattato attorno al suo condottiero, archiviando le voci di addio e focalizzandosi sull’unica cosa che conta: il campo. Una strategia per scuotere l’ambiente?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte napoli la reazione dell8217ambiente dopo il suo ritorno a castel volturno il gesto verso l8217ex allenatore della juventus retroscena

© Juventusnews24.com - Conte Napoli, la reazione dell’ambiente dopo il suo ritorno a Castel Volturno: il gesto verso l’ex allenatore della Juventus. Retroscena

News recenti che potrebbero piacerti

conte napoli reazione dell8217ambienteConte è tornato, prove di normalità: il Napoli volta pagina senza processi - L’esilio del tecnico è finito al lavoro ieri per 4 ore ma nessun faccia a faccia dopo le accuse ai giocatori. Si legge su napoli.repubblica.it

Napoli: con l'Inter Conte chiede reazione alla squadra - Antonio Conte ha solo un'idea in testa che va ben al di là delle decisioni legate alla formazione da mandare in campo sabato prossimo nella sfida al Maradona contro ... Scrive ansa.it

conte napoli reazione dell8217ambienteManna: "Il Napoli dà fastidio perché ha Conte". La reazione polemica di Ravezzani - Fabio Ravezzani le ha ripostate su X: "Il Napoli dà fastidio e vogliamo dare fastidio, l'abbiamo sempre detto sportivamente parlando. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Reazione Dell8217ambiente