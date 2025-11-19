Conte Napoli cambia la situazione dopo lo sfogo | cosa è successo

Inter News 24 Conte Napoli, le ultime sul futuro dell’ex allenatore dell’Inter sulla panchina azzurra dopo gli ultimi risultati negativi. I dettagli. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato la delicata situazione in casa Napoli, concentrandosi in particolare su Antonio Conte. Dopo alcuni giorni di incertezze e tensioni, ora sembra esserci una nuova serenità. Romano ha sottolineato che il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato la crisi in modo autoritario, confermando la fiducia nel tecnico e gestendo la situazione con fermezza. Secondo l’esperto di calciomercato, i messaggi che sono arrivati dalla società erano chiari: Conte avrebbe continuato ad allenare la squadra, come effettivamente è accaduto. 🔗 Leggi su Internews24.com

