Conte esonerato | il titolo trappola di Tuttosport che ha fatto infuriare Napoli e la verità sul Sorrento
Nessun addio per Antonio Conte. Il titolo circolato nelle ultime ore (“Conte esonerato”) si riferisce a Mirko Conte, allenatore del Sorrento Calcio (Serie C), sollevato dall’incarico insieme al DS Amarante. Il quotidiano Tuttosport ha giocato sull’omonimia e sull’utilizzo di una foto dell’ex tecnico juventino in copertina, scatenando l’ira dei social. Il titolo di Tuttosport “Conte esonerato, ora è ufficiale!” che ha generato confusione tra i tifosi del Napoli Per qualche secondo, il cuore dei tifosi del Napoli ha smesso di battere. Complici i risultati recenti non eccellenti che hanno messo Antonio Conte nel mirino della critica, il titolo apparso online e su Tuttosport sembrava la notizia del secolo: “Conte esonerato, ora è ufficiale! L’ex Juve via”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
