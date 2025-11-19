Consumi | dal ‘cucino dopo’ al ‘clicco adesso le nuove abitudini del delivery italiano

(Adnkronos) – Come e perché ordiniamo a casa non è più solo una questione di praticità: è uno specchio delle nostre emozioni, dei nostri rituali e del modo in cui costruiamo relazioni e identità. I nuovi italiani del delivery, infatti, usano il cibo per dire chi sono, cosa provano e in che 'mood' si trovano. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com