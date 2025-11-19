Consorzi di bonifica via alle stabilizzazioni | la Regione annuncia i primi provvedimenti

Al via le procedure di stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino dopo un incontro con i commissari e i dirigenti degli enti consortili della Sicilia orientale e occidentale.“Dal primo dicembre verranno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Predaia (TN) si è svolto il convegno “Agricoltura: il futuro si gioca in difesa” , promosso da Melinda e dall’Associazione Produttori Ortofrutticoli del Trentino. Nel suo intervento, il presidente ANBI, Francesco Vincenzi, ha evidenziato: «I Consorzi di bonifica h - facebook.com Vai su Facebook

Consorzi di bonifica, Sammartino risponde a Lombardo: “La stagione delle promesse a vuoto è finita” dlvr.it/TPHmgp Vai su X

Scontro nel centrodestra sui consorzi di bonifica e le tensioni sono tra il Movimento per... - Scontro nel centrodestra sui consorzi di bonifica e le tensioni sono tra il Movimento per ... Scrive msn.com

Consorzi di bonifica e forestali, i sindacati confermano la fiducia in Sammartino: «Impegni precisi» - Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil Sicilia hanno incontrato l'assessore regionale all'Agricoltura dopo che il tema nei giorni scorsi era stato al centro di uno scontro con il deputato ArsMpa Lombardo ... lasicilia.it scrive

Consorzi di bonifica, proroghe per i precari e 300 stabilizzazioni a dicembre. Cisl: «Frutto del confronto con la Regione» - Il via libera è arrivato dall'assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, dopo i tavoli aperti con i sindacati ... msn.com scrive