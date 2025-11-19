Consiglio sì alla variante urbanistica per la nascita del Parco dell' Oreto | via libera a interventi di riqualificazione per 5 milioni
Un passo in avanti verso la nascita del Parco dell'Oreto. Lo ha compiuto il Consiglio comunale che oggi ha approvato una variante urbanistica che consentirà di avviare interventi per oltre 5 milioni di euro del Po Fesr in un'ampia zona a ridosso del fiume. Si tratta del progetto per il Sentiero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
