Consigliere del Quirinale Garofani ammette piano contro Meloni | Chiacchierata tra amici e attacca | Utilizzato per colpire Mattarella

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garofani ammette di aver menzionato un “piano contro Giorgia Meloni”, giustificandosi con una “chiacchierata tra amici”. Il Consigliere del Quirinale attacca: “Sono stato utilizzato per colpire Mattarella” Dopo un’articolo reso pubblico dal direttore Maurizio BelPietro del giornale La Verità,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

