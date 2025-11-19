Consigli Fantacalcio 12 giornata | chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio 12 giornata. Accantonata la pausa nazionali è il momento di rituffarsi nel campionato con la dodicesima giornata di Serie A. Tante le sfide di cartello in programma, a partire dal derby Inter-Milan in programma domenica alle 20.45. È tempo per i fantallenatori di preparare la formazione. Ecco i nostri consigli Fantacalcio 12 giornata. Consigli Fantacalcio 12 giornata: indisponibili e squalificati. ATALANTA Squalificati: Nessuno Infortunati: Bakker – Rottura del crociato – Rientro dicembre. BOLOGNA Squalificati: Nessuno Infortunati: Cambiaghi – Lesione soleo – Inizio dicembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it