Congresso sblocca gli archivi Epstein gli Usa tremano davanti alla verità nascosta
Gli Stati Uniti pubblicheranno entro 30 giorni gli Epstein Files: migliaia di documenti investigativi che, secondo analisti, potrebbero innescare una sequenza di scandali senza precedenti, con effetti politici e diplomatici a catena. Pubblicazione obbligatoria e rischio di destabilizzazione. La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 427 voti favorevoli e 1 contrario l’Epstein Files Transparency Act, subito ratificato dal Senato. La legge impone la divulgazione integrale entro un mese dalla firma presidenziale. Donald Trump, inizialmente contrario, ha annunciato che firmerà il provvedimento lunedì. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
