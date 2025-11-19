Confermato il ritorno di un altro personaggio MCU in Avengers | Secret Wars
Il Marvel Cinematic Universe sta attraversando un periodo complicato: diversi film e serie recenti non sono riusciti a convincere né pubblico né critica. Questo calo percepito nella qualità e negli incassi ha spinto i Marvel Studios a rivedere drasticamente la propria strategia, riducendo il numero di produzioni in arrivo. Nei prossimi due anni il calendario cinematografico includerà solo tre titoli: due grandi crossover, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e il nuovo capitolo della saga di Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day. Mentre Doomsday è già in fase di post-produzione, con un cast enorme di personaggi vecchi e nuovi che si confronteranno con il Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
