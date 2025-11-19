Conferenza stampa Palladino il nuovo tecnico dell’Atalanta si presenta ai tifosi | L’obiettivo è alzare il livello e vincere in tutti i campi Ecco cosa ho visto del lavoro di Juric

Raffaele Palladino è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta, subentrato al posto di Ivan Juric. In conferenza stampa, il tecnico ha parlato del suo arrivo, delle sue aspettative per la squadra e del lavoro che lo attende.

È iniziata la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino ? The press conference presenting Raffaele Palladino as Atalanta’s new head coach is underway ? #GoAtalantaGo ? Vai su X

Palladino: “Ho avuto tante chiamate ma ho aspettato solo l’Atalanta” - Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Atalanta. Come scrive tuttojuve.com

Atalanta, Palladino: «Orgoglioso di rappresentare questo club» - In corso la presentazione del neo allenatore dei nerazzurri. Riporta ecodibergamo.it

Palladino: «La mia Atalanta sarà grintosa. A Napoli voglio vedere consapevolezza nei nostri mezzi» - Palladino presenta la nuova Atalanta: grinta, identità e lavoro di squadra per risalire in classifica e competere ovunque. Riporta ilnapolista.it