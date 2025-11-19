Conferenza stampa 2025 il 19 novembre incontri con paolo sorrentino e michela giraud
La scena dello spettacolo italiano si arricchisce di un nuovo appuntamento televisivo con l’edizione 2025 di La Conferenza Stampa, un format innovativo che coinvolge personalità di spicco del mondo dello sport, del cinema e del giornalismo. Incentrato su un meccanismo di interazione tra stelle e giovani intervistatori, il programma si distingue per il suo stile originale e per la capacità di unire divertimento e contenuti di qualità. la conferenza stampa 2025: un format originale e coinvolgente. ideato e prodotto da rai contenuti digitali e transmediali. Il progetto è stato ideato da Giovanni Benincasa, con la collaborazione di Francesco Mileto, Vittorio Simonelli e Giulio Somazzi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
