Confcommercio Chieti Marisa Tiberio rieletta presidente | Un nuovo mandato all’insegna di innovazione e territorio
Marisa Tiberio è stata rieletta per acclamazione presidente della Confcommercio della provincia di Chieti. L'imprenditrice teatina, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vicepresidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata confermata alla guida a durante l’assemblea elettiva per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Turismo abruzzese: servono visione unica e infrastrutture migliori ? A Montesilvano, il convegno “Il Turismo e l’Abruzzo” ha evidenziato che il settore cresce ma non è ancora maturo. Giammarco Giovannelli (Confcommercio Abruzzo) ha chiesto una regi - facebook.com Vai su Facebook
Marisa Tiberio rieletta per acclamazione presidente di Confcommercio Chieti - Marisa Tiberio, imprenditrice di Chieti, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vice presidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata ... Segnala abruzzolive.it
CHIETI: MARISA TIBERIO RIELETTA PER ACCLAMAZIONE ALLA PRESIDENZA DI CONFCOMMERCIO - CHIETI – Marisa Tiberio, imprenditrice di Chieti, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vice presidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata rieletta per acclamazione alla guida del ... Da abruzzoweb.it
Marisa Tiberio rieletta presidente di Confcommercio Chieti - Marisa Tiberio, imprenditrice di Chieti, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vice presidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata rieletta alla guida della Confcommercio della pro ... Secondo veratv.it