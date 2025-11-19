Confcommercio Chieti Marisa Tiberio rieletta presidente | Un nuovo mandato all’insegna di innovazione e territorio

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marisa Tiberio è stata rieletta per acclamazione presidente della Confcommercio della provincia di Chieti. L'imprenditrice teatina, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vicepresidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata confermata alla guida a durante l’assemblea elettiva per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

