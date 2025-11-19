Conerobus il comitato contro Zinni | Nega i disagi di migliaia di cittadini

Il commento dell’assessore con la delega ai rapporti con Conerobus, Giovanni Zinni, sulla presentazione delle firme da parte del Comitato del Tpl ha subito prodotto una replica: "Respingiamo con fermezza quelle dichiarazioni – spiegano i coordinatori del Comitato che in un mese ha raccolto oltre 1600 firme per denunciare lo stato in cui versa il servizio urbano di Conerobus – Definire la nostra proposta come fantascienza o liquidarla come soprattutto politica è un tentativo pretestuoso di sminuire l’azione civica e le necessità reali di migliaia di cittadini, studenti e lavoratori. Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente, dignitoso e sostenibile, un dovere dell’amministrazione verso la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

