Conerobus il comitato contro Zinni | Nega i disagi di migliaia di cittadini

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commento dell’assessore con la delega ai rapporti con Conerobus, Giovanni Zinni, sulla presentazione delle firme da parte del Comitato del Tpl ha subito prodotto una replica: "Respingiamo con fermezza quelle dichiarazioni – spiegano i coordinatori del Comitato che in un mese ha raccolto oltre 1600 firme per denunciare lo stato in cui versa il servizio urbano di Conerobus – Definire la nostra proposta come fantascienza o liquidarla come soprattutto politica è un tentativo pretestuoso di sminuire l’azione civica e le necessità reali di migliaia di cittadini, studenti e lavoratori. Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente, dignitoso e sostenibile, un dovere dell’amministrazione verso la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

conerobus il comitato contro zinni nega i disagi di migliaia di cittadini

© Ilrestodelcarlino.it - Conerobus, il comitato contro Zinni: "Nega i disagi di migliaia di cittadini"

Approfondisci con queste news

conerobus comitato contro zinniConerobus, il comitato contro Zinni: "Nega i disagi di migliaia di cittadini" - Botta e risposta con l’assessore dopo la presentazione di 1600 firme "Le nostre richieste sono proposte concrete e soluzioni a costo zero". ilrestodelcarlino.it scrive

conerobus comitato contro zinniConerobus, lunedì summit con Acquaroli: Comune e Regione incontrano i sindacati - Il governatore sarà infatti presente all’incontro in programma lunedì a Palazzo del Popolo tra Comune, ... msn.com scrive

conerobus comitato contro zinniConerobus, giorni cruciali. Slitta il summit col sindaco - Domani vertice tra soci e sindacati, mentre l’incontro con Silvetti è stato spostato al 24 novembre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conerobus Comitato Contro Zinni