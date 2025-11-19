Conerobus il comitato contro Zinni | Nega i disagi di migliaia di cittadini
Il commento dell’assessore con la delega ai rapporti con Conerobus, Giovanni Zinni, sulla presentazione delle firme da parte del Comitato del Tpl ha subito prodotto una replica: "Respingiamo con fermezza quelle dichiarazioni – spiegano i coordinatori del Comitato che in un mese ha raccolto oltre 1600 firme per denunciare lo stato in cui versa il servizio urbano di Conerobus – Definire la nostra proposta come fantascienza o liquidarla come soprattutto politica è un tentativo pretestuoso di sminuire l’azione civica e le necessità reali di migliaia di cittadini, studenti e lavoratori. Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente, dignitoso e sostenibile, un dovere dell’amministrazione verso la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
ÈTv Marche. . 1665 firme per chiedere interventi e soluzioni per migliorare il trasporto pubblico locale di Ancona gestito dall'azienda Conerobus, controllata dal Comune. Il comitato utenti Tpl di Ancona le ha depositate all'Ufficio Protocollo di Palazzo del Popol - facebook.com Vai su Facebook
Conerobus, il comitato contro Zinni: "Nega i disagi di migliaia di cittadini" - Botta e risposta con l’assessore dopo la presentazione di 1600 firme "Le nostre richieste sono proposte concrete e soluzioni a costo zero". ilrestodelcarlino.it scrive
Conerobus, lunedì summit con Acquaroli: Comune e Regione incontrano i sindacati - Il governatore sarà infatti presente all’incontro in programma lunedì a Palazzo del Popolo tra Comune, ... msn.com scrive
Conerobus, giorni cruciali. Slitta il summit col sindaco - Domani vertice tra soci e sindacati, mentre l’incontro con Silvetti è stato spostato al 24 novembre. Come scrive msn.com