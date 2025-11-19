Conegliano Trento e Bologna sono Campioni a sorpresa E le loro imprese diventano casi da studiare
Volley, basket e calcio, tre storie di successi conquistati in palazzetti e stadi di provincia. "Casi virtuosi di organizzazioni sportive", dice l'autore del libro "Campioni a sorpresa" Marco Alfieri, "e modelli di gestione e sviluppo replicabili". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scandicci prova a fermare la corsa di Conegliano in testa alla classifica ma le venete vincono 3-1 al termine di un big match spettacolare e sono sempre più sole in vetta - facebook.com Vai su Facebook
Conegliano, Trento e Bologna sono "Campioni a sorpresa". E le loro imprese diventano casi da studiare - "Casi virtuosi di organizzazioni sportive", dice l'autore del libro "Campioni a sorpresa" Marco Alfieri, ... Scrive msn.com
Diretta/ Trento Virtus Bologna (risultato finale 83-102): tripla cifra ospite! (basket A1, 1 novembre 2025) - Meglio da tre la squadra ospite: entrambe le fazioni hanno provato 7 volte da oltre la lunetta con il Bologna che vanta 4 tiri realizzati contro i 2 dell’Aquila. Segnala ilsussidiario.net
DIRETTA/ Virtus Bologna Trento (risultato finale 80-75): la Segafredo la chiude! (10 marzo 2025) - Diretta Virtus Bologna Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1. Da ilsussidiario.net