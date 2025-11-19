Condiviso con i frati cappuccini il progetto di fattibilità per la valorizzazione del Volto Santo di Manoppello

Ilpescara.it | 19 nov 2025

Migliorare la fruizione della basilica del Volto Santo e ampliare gli spazi riservati all’accoglienza dei pellegrini.Questo l'obiettivo dello studio di fattibilità che è stato condiviso con i frati cappuccini nella giornata di martedì 18 novembre.Il progetto presto interesserà l’area di Colle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

