concorso pubblico 1985 nuovi posti

Ragazzi, vi piace la carriera nelle Fiamme Gialle? Ci sono quasi duemila nuovi posti in arrivo per diventare finanzieri. La Guardia di finanza ha ufficialmente indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. “Un’opportunità per molti giovani”, ha spiegato il Comandante Provinciale, Colonnello SPEF Stefano Pietrosanto. Per poter partecipare al concorso, i candidati devono aver compiuto diciotto anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I limiti massimi di età variano in base alla categoria di appartenenza: i concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate non devono aver superato i 25 anni, gli altri cittadini italiani i 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

