Concorso pubblico 1985 nuovi posti

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ragazzi, vi piace la carriera nelle Fiamme Gialle? Ci sono quasi duemila nuovi posti in arrivo per diventare finanzieri. La Guardia di finanza ha ufficialmente indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. “Un’opportunità per molti giovani”, ha spiegato il Comandante Provinciale, Colonnello SPEF Stefano Pietrosanto. Per poter partecipare al concorso, i candidati devono aver compiuto diciotto anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I limiti massimi di età variano in base alla categoria di appartenenza: i concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate non devono aver superato i 25 anni, gli altri cittadini italiani i 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

concorso pubblico 1985 nuovi posti

© Lanazione.it - Concorso pubblico 1985 nuovi posti

Altri contenuti sullo stesso argomento

concorso pubblico 1985 nuoviNuovo concorso per assunzioni nei Comuni italiani in arrivo: si cercano Funzionari per modernizzare e digitalizzare la PA - In arrivo un nuovo concorso unico per l’assunzione di Funzionari nei piccoli Comuni italiani. Scrive ticonsiglio.com

Indetto il concorso per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri - La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025, dovrà essere compilata ... leccenews24.it scrive

Tre nuovi bandi per assunzione nella Pubblica Amministrazione - Le Pubbliche Amministrazioni richiedono nuovo personale, figure dirigenziali e non dirigenziali da inserire a tempo indeterminato presso Ministeri e altri Enti attraverso concorsi pubblici. Secondo pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Pubblico 1985 Nuovi