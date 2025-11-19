Concorso per il miglior panettone | Francesco Belli è tra i finalisti

Firenze, 19 novembre 2025 - Un panettone d’eccezione, frutto di una lievitazione impeccabile, un aroma armonioso, con una qualità di canditi eccellente e ingredienti di prim’ordine. È il panettone del maestro pasticcere Francesco Belli della pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo. Belli è arrivato tra i finalisti al The Best Panettone of the World 2025 organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Nella finale del campionato che si è tenuta a Napoli, la competizione era fortissima. Del resto a gareggiare c’erano i migliori tra i maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo, dall'Italia ma anche dalla Spagna, dalla Francia come dal Giappone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso per il miglior panettone: Francesco Belli è tra i finalisti

