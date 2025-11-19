Concorso per il miglior panettone | Francesco Belli è tra i finalisti

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 novembre 2025 - Un panettone d’eccezione, frutto di una lievitazione impeccabile, un aroma armonioso, con una qualità di canditi eccellente e ingredienti di prim’ordine. È il panettone del maestro pasticcere Francesco Belli della pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo. Belli è arrivato tra i finalisti al The Best Panettone of the World 2025 organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Nella finale del campionato che si è tenuta a Napoli, la competizione era fortissima. Del resto a gareggiare c’erano i migliori tra i maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo, dall'Italia ma anche dalla Spagna, dalla Francia come dal Giappone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

concorso per il miglior panettone francesco belli 232 tra i finalisti

© Lanazione.it - Concorso per il miglior panettone: Francesco Belli è tra i finalisti

Altre letture consigliate

concorso miglior panettone francescoIl miglior panettone del mondo nasce a Sezze: trionfa il pasticciere Francesco Ricci - Confartigianato Imprese Latina esprime il proprio orgoglio per lo straordinario successo di Francesco Ricci, maestro pasticciere di Sezze, che ha ... Si legge su latinapress.it

concorso miglior panettone francescoIl miglior panettone del mondo è "made in Sezze", premiato il pasticciere Francesco Ricci - È quello di Francesco Ricci, che a Napoli ha sbaragliato colleghi da Spagna, Giappone, Francia e Italia, conquistando ... msn.com scrive

concorso miglior panettone francescoMiglior panettone del mondo, il pontino Francesco Ricci vince tra gli innovativi - La finale del The Best Panettone of the world ha incoronato il pasticciere pontino Francesco Ricc i, primo classificato nella categoria innovativo. Riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Concorso Miglior Panettone Francesco