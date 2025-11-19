Concorso docenti PNRR3 | ti spieghiamo come superare la prova scritta + Ripasso rapido

Prepararsi al Concorso docenti PNRR3 significa anche saper riconoscere con precisione i distrattori all’interno dei quesiti della prova scritta: opzioni formulate per trarre in inganno o testare la solidità delle competenze del candidato. In questo webinar analizzeremo: che cosa sono i distrattori e perché vengono utilizzati nei test; le tipologie più frequenti nei quesiti a risposta multipla; strategie pratiche . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it