Concorso docenti PNRR3 prova scritta Ecco tutte le convocazioni ci sono anche spostamenti sede COMPLETO

Concorso docenti PNRR3: la prova scritta si svolgerà il 27 novembre (turno mattutino e pomeridiano) per infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre (turni mattutino e pomeridiano) per la scuola secondaria. Ecco le convocazioni predisposte dagli USR con i turni aperti - in alcune regioni verranno coperti tutti, in altre no. La convocazione viene inviata al singolo candidato almeno 15 giorni prima della prova. L'articolo Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Ecco tutte le convocazioni, ci sono anche spostamenti sede COMPLETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Concorso docenti PNRR3: ti spieghiamo come superare la prova scritta Vai su X

Concorso Docenti PNRR 3, COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI: ecco come variano in base alla funzione espletata. A chi spetta un compenso integrativo? Facciamo chiarezza - facebook.com Vai su Facebook

Come si svolge la prova scritta del Concorso PNRR 3 per Docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria - Ecco quanto dura, la struttura dei quesiti, il punteggio minimo, i programmi d’esame, cosa studiare e ... ticonsiglio.com scrive

Concorso docenti PNRR3, oltre 220mila domande per la prova scritta: candidati e sindacati chiedono numeri per classe di concorso - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre si svolgerà la prova scritta per infanzia e primaria, mentre dal 1° al 5 dicembre ... Da orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Ecco la convocazione per infanzia primaria e secondaria, dove scaricarla [AGGIORNATO] - Concorso docenti PNRR3: la prova scritta si svolgerà il 27 novembre (turno mattutino e pomeridiano) per infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre (turni mattutino e pomeridiano) per la scuola secondar ... Come scrive orizzontescuola.it