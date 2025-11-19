Concerto per Santa Cecilia

L' Orchestra Barocca Triestina omaggerà la patrona della musica S. Cecilia nella cripta della chiesa parrocchiale Madonna del Mare di piazzale zona Rosmini, sabato 21 giugno alle ore 19. L'evento è organizzato dalla parrocchia in collaborazione con la IV Circoscrizione del Comune di Trieste ed e’. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Concerto di Santa Cecilia Il Corpo Bandistico di Sona celebra anche quest'anno la patrona della musica con una serata speciale tra emozioni, colori e... elementi! Quali? Lo scoprirete al Concerto di Santa Cecilia! Con la partecipazione di: Corpo - facebook.com Vai su Facebook

Concerto per Santa Cecilia - Cecilia nella cripta della chiesa parrocchiale Madonna del Mare di piazzale zona Rosmini, sabato 21 giugno alle ore 19. Secondo triesteprima.it

A BUSSOLENO IL CONCERTO DI SANTA CECILIA - Dopo il successo del Concerto “Intreccio d’Armonie” nella Cattedrale di Susa con il coro Alpi Cozie e la corale Il Bramito, la Società Filarmonica di Bussoleno è lieta di invitare tutti vo ... Da valsusaoggi.it

Concerti a Urbino e Pesaro per celebrare la ricorrenza della patrona Santa Cecilia - Doppio appuntamento con il Conservatorio Rossini che celebra Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, sabato 22 novembre (ore 21) al Teatro Sperimentale e mercoledì 26 novembre (ore 21) al ... Da msn.com