Comunità Energetica Montegrotto Terme 1 | allargata l' area degli interventi solidali e lanciata la sfida dei 100 Soci

Si è tenuta lunedì sera, presso la sede AUSER di Montegrotto, la prima assemblea dei soci della Comunità Energetica Montegrotto Terme 1, un appuntamento fondamentale per tracciare il futuro dell'associazione. Nel corso della serata, il Direttivo ha presentato le principali modifiche che sta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it