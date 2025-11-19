Comunità Energetica Montegrotto Terme 1 | allargata l' area degli interventi solidali e lanciata la sfida dei 100 Soci

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta lunedì sera, presso la sede AUSER di Montegrotto, la prima assemblea dei soci della Comunità Energetica Montegrotto Terme 1, un appuntamento fondamentale per tracciare il futuro dell'associazione. Nel corso della serata, il Direttivo ha presentato le principali modifiche che sta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

comunit224 energetica montegrotto terme"Facciamo la differenza": campagna di adesione alla Comunità energetica rinnovabile di Montegrotto Terme - 45 presso il Centro Comunale "Gino Strada" in Via Diocleziana 4 a Montegrotto Terme si terrà un incontro per raccogliere le nuove adesioni alla "CER Montegrotto Terme 1 ... Scrive padovaoggi.it

A Montegrotto apre il primo museo al mondo dedicato alle terme - I romani le chiamavano «Aquae Patavinae»: persone di ogni ceto sociale affrontavano viaggi o veri e propri pellegrinaggi per immergersi nelle acque del comprensorio termale euganeo per ... Riporta ilgazzettino.it

Teleriscaldamento dalle terme, al via lavori a Montegrotto - Partiranno la prossima settimana a Montegrotto Terme (Padova), storica località delle colline euganee, i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento con l'uso delle acque termali ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Energetica Montegrotto Terme