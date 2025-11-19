Comunità degli scrittori in lutto per la scomparsa di Irma Radica poetessa di Tollo

La comunità degli scrittori piange Irma Radica, la “poetessa di Tollo”, docente di scuola primaria in pensione nonché zia del sindaco Angelo Radica scomparsa a 85 anni dopo una breve malattia a Pesaro.I funerali si sono svolti a Tollo martedì 18 novembre, nella chiesa di S. Marina. La ricorda il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

