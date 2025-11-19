Comunità degli scrittori in lutto per la scomparsa di Irma Radica poetessa di Tollo

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità degli scrittori piange Irma Radica, la “poetessa di Tollo”, docente di scuola primaria in pensione nonché zia del sindaco Angelo Radica scomparsa a 85 anni dopo una breve malattia a Pesaro.I funerali si sono svolti a Tollo martedì 18 novembre, nella chiesa di S. Marina.  La ricorda il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

