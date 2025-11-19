Comune | Alleanza Verdi e Sinistra di Parma contro la dismissione dell' Agenzia per l' Energia

Parmatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui il tema dell’energia è sempre più al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni dei cittadini, il Comune di Parma si accinge ad uscire e di fatto a staccare la spina ad ATES, l’Agenzia Territoriale per l’Energia e la Sostenibilità di cui lo stesso Comune è fondatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

comune alleanza verdi e sinistra di parma contro la dismissione dell agenzia per l energia

© Parmatoday.it - Comune: Alleanza Verdi e Sinistra di Parma contro la dismissione dell'Agenzia per l'Energia

Contenuti che potrebbero interessarti

comune alleanza verdi sinistraAriano, Alleanza Verdi Sinistra: è tempo di costruire un tempo nuovo - Il viaggio elettorale di Alleanza Verdi Sinistra, in vista delle regionali del 23 e 24 novembre, ha fatto tappa ad Ariano Irpino, presso il Ristorante Le Rose, dove si sono evidenziate le criticità d. Segnala corriereirpinia.it

comune alleanza verdi sinistraMarigliano, Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi Sinistra nel cortile della casa comunale - MARIGLIANO – Ancora una serata di partecipazione e confronto politico per Alleanza Verdi Sinistra (AVS), che ha riunito numerosi cittadini nel cortile della casa comunale. Secondo marigliano.net

comune alleanza verdi sinistraLa nuova 'primavera pugliese' di Avs: Verdi e Sinistra certi di entrare in Consiglio e in Giunta - Dopo una legislatura senza eletti, Europa Verde e Sinistra Italiana, forti dei numeri e dei sondaggi, sono certi di poter contribuire al governo della Regione ... Scrive foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Alleanza Verdi Sinistra