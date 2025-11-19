Comprensorio Colere-Lizzola associazioni e cittadini | Impatto ambientale gravissimo
Bergamo. A distanza di un anno e mezzo dalla presentazione del progetto di collegamento sciistico tra Colere e Lizzola la situazione è oggi chiara: le relazioni economico-finanziarie e legali redatte dai consulenti incaricati dai Comuni, pubblicate nel luglio 2025, confermano tutte le criticità già sollevate da cittadini e associazioni. “I documenti mostrano che il progetto prevede una quota preponderante di investimenti a carico del denaro pubblico, mentre la gestione verrebbe affidata per 60 anni al soggetto privato RSI, senza adeguate garanzie di sostenibilità economica dell’impresa”. Si legge in una nota diramata da Orobievive, terreAlt(r)e, Valle di Scalve bene comune, Lipu, APE, Legambiente Bergamo e FAB. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
