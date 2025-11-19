Complotto? Quirinale | Dichiarazione stupefacente FdI | Bignami non parlava del Presidente

Ilfogliettone.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quirinale esprime “stupore” per la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ieri ha chiesto smentite su un articolo complottista che ipotizza un’operazione del Colle contro il governo Meloni. La tensione istituzionale tra il Quirinale e Fratelli d’Italia (Fdi) ha raggiunto i suoi massimi livelli dall’inizio della legislatura. Il motivo scatenante è stata la decisione del capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, di dare credito pubblico, attraverso una nota, alle tesi di un articolo del quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro. Il pezzo ipotizza una regia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per indebolire l’esecutivo e frenare le ambizioni della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

complotto quirinale dichiarazione stupefacente fdi bignami non parlava del presidente

© Ilfogliettone.it - Complotto? Quirinale: “Dichiarazione stupefacente”. FdI: “Bignami non parlava del Presidente”

Scopri altri approfondimenti

complotto quirinale dichiarazione stupefacenteBignami e il complotto dei consiglieri di Mattarella per non far rieleggere la Meloni. Il Quirinale: “Ridicolo attacco al Colle” - Scoppia la polemica intorno alle richieste di chiarimenti del capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia in merito a un articolo apparso su “La Verità”. Lo riporta msn.com

complotto quirinale dichiarazione stupefacenteTensione Quirinale-Fdi sul Governo, accuse di complotto e poi rassicurazioni - (askanews) – La tensione, per non chiamarla scontro tra il Quirinale e il partito di Giorgia Meloni, tocca il livello massimo dall’inizio della legislatura. Scrive msn.com

complotto quirinale dichiarazione stupefacenteFratelli paranoici: al Quirinale si complotta contro Meloni - Un articolo della "Verità" se la prende con un consigliere di Mattarella. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Complotto Quirinale Dichiarazione Stupefacente