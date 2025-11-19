Il Quirinale esprime “stupore” per la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ieri ha chiesto smentite su un articolo complottista che ipotizza un’operazione del Colle contro il governo Meloni. La tensione istituzionale tra il Quirinale e Fratelli d’Italia (Fdi) ha raggiunto i suoi massimi livelli dall’inizio della legislatura. Il motivo scatenante è stata la decisione del capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, di dare credito pubblico, attraverso una nota, alle tesi di un articolo del quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro. Il pezzo ipotizza una regia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per indebolire l’esecutivo e frenare le ambizioni della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Complotto? Quirinale: “Dichiarazione stupefacente”. FdI: “Bignami non parlava del Presidente”