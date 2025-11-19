Hanno fatto discutere le parole rilasciate dall’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli, durante la Hudl Performance Insides 2025, convegno inglese sull’importanza dei dati nel calcio. Diversi sono stati i punti toccati dal francese, ma in particolare uno ha fatto quantomeno scalpore: i dati come unico riferimento possibile nella gestione di un club. Da questo poi la diretta conseguenza di far dipendere da essi tutte le decisioni da prendere, tra cui la scelta di allenatori e giocatori. I dati come unica verità. Non è più una novità quella relativa all’uso quasi spasmodico di questi fantomatici “dati” all’interno delle società sportive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Comolli, quando la modernità non è sinonimo di innovazione