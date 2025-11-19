Commissione David Rossi Francesco Giusti | L’uomo nel vicolo non sono io
Ieri la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi ha audito prima Giovanna Ricci, già dipendente del Comune di Siena, poi Maurizio Montigiani, dipendente Mps ed infine Cristina Casini, dipendente di Palazzo Pubblico. Ma la notizia, al di là delle audizioni, è l’incarico ai Ris per identificare un soggetto che si affacciò sul vicolo. "È emerso dalle audizioni di ieri un nome che può identificare la persona che compare dopo circa 20 minuti nel vicolo di Monte Pio, a quel punto abbiamo riunito l’Ufficio di Presidenza e abbiamo dato mandato al tenente colonnello Gregori dei Ris di verificare i dati antropometrici di questa persona con quelli già in possesso dei Ris che avevano già fatto i rilievi in base al video della sera della morte". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Direzione Roma, domani mattina, alla Camera, importanti audizioni presso la Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi. Amiche ed amici dal FrecciaRossa, in giro per l’Italia, una buona serata a voi. . . . #work #viaggiodilavoro #direzio - facebook.com Vai su Facebook
David Rossi, uomo misterioso in video: Commissione dispone analisi Ris e confronto - Vinci: "Dato mandato per accertamenti, si procederà a comparazione" ... Segnala msn.com
Caso David Rossi, Vinci: “La valigetta scomparsa e l’ora e venti in cui non toccò il computer prima di morire” - Torna a parlare Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, ospite a Sette Giorni su Siena TV. Secondo radiosienatv.it
David Rossi: domani audizioni in commissione d’inchiesta - Domani, martedì 18 novembre, dalle ore 11, nell'aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di ... Segnala ilcittadinoonline.it