Commissione David Rossi Francesco Giusti | L’uomo nel vicolo non sono io

Ieri la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi ha audito prima Giovanna Ricci, già dipendente del Comune di Siena, poi Maurizio Montigiani, dipendente Mps ed infine Cristina Casini, dipendente di Palazzo Pubblico. Ma la notizia, al di là delle audizioni, è l’incarico ai Ris per identificare un soggetto che si affacciò sul vicolo. "È emerso dalle audizioni di ieri un nome che può identificare la persona che compare dopo circa 20 minuti nel vicolo di Monte Pio, a quel punto abbiamo riunito l’Ufficio di Presidenza e abbiamo dato mandato al tenente colonnello Gregori dei Ris di verificare i dati antropometrici di questa persona con quelli già in possesso dei Ris che avevano già fatto i rilievi in base al video della sera della morte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

