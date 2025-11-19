Commissaria UE | i migranti illegali vanno deportati

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I migranti che arrivano illegalmente nell'Ue "vanno deportati". Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

