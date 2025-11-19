Commissaria UE | i migranti illegali vanno deportati
I migranti che arrivano illegalmente nell'Ue "vanno deportati". Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
All’incontro dell’Unhcr a Belém, l’Oim e l’Alto commissariato Onu richiamano la connessione tra crisi ambientale, povertà e spostamenti forzati. In Brasile cresce la collaborazione tra istituzioni e comunità migranti - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, Mininni: Dimissioni del commissario Falco doverose, ora però il governo nomini subito suo sostituto per non far fallire anche i pochi progetti approvati per superare i ghetti Vai su X
Patto Ue sui migranti, dalla solidarietà ai rimpatri: cosa cambierà con le nuove regole - Leggi su Sky TG24 l'articolo Patto Ue sui migranti, dalla solidarietà ai rimpatri: cosa cambierà con le nuove regole ... Segnala tg24.sky.it
Brunner: "Il luogo di sbarco dei migranti viene deciso dal Centro di soccorso" - "Gli Stati membri sono responsabili del coordinamento delle attività di ricerca e soccorso ai sensi del diritto internazionale. ansa.it scrive
Migranti, Commissione Ue impone obbligo di aiutare Italia: troppi sbarchi/ Fondi o meccanismo di solidarietà - Migranti, troppi sbarchi in Italia, Commissione Ue impone obbligo di aiutare il nostro Paese con fondi europei o il meccanismo di solidarietà ... Riporta ilsussidiario.net