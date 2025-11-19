Com’era Spezia medievale

Un volume molto atteso, grazie al quale si può ridefinire la storia passata di Spezia, sfatando ad esempio ’errata convinzione che fosse un ‘umile borgo di pescatori e contadini’. Pubblicato in bella veste dalle Edizioni Giacché, illustrato con documenti, mappe e foto a colori, verrà presentato (con proiezione di immagini) dalla stessa autrice oggi, alle 17, al Sunspace, nell’ambito della rassegna ‘La Spezia e i suoi palazzi’, il libro ’La Spezia medievale’ dell’archeologa Luisa Cascarini. L’edizione 2025 della rassegna proposta da Irene Giacché si avvale del patrocinio del Comune e del Lions Club Colli Spezzini, presieduto da Davide Pratelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

