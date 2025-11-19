caratteristiche e tratti delle personalità. Nel contesto dello sviluppo di personaggi o membri di un cast, le caratteristiche distintive assumono un ruolo fondamentale nel definire i profili e le qualità di ciascuno. Questi tratti influenzano il comportamento, le interazioni e le capacità di ogni individuo, contribuendo a creare una serie di caratteristiche uniche e riconoscibili. elenco dei principali tratti con relativi cheat codes. tratti attivi. Active: Traits.equiptraitActive. A True Master: Traits.equiptraitTrueMaster. Alluring: Traits.equiptraitAlluring. Always Welcome: Traits.equiptraitAlwaysWelcome. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Come usare i trucchi di aspirazione in the sims 4