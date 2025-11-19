Come sta De Bruyne? Ancora in stampelle dopo un mese dall' infortunio

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista del Napoli, ancora ai box dopo l’intervento al bicipite femorale, ha fatto visita alla nazionale belga alla vigilia della gara decisiva contro il Liechtenstein: continua intanto il percorso di recupero dallinfortunio rimediato con gli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

come sta de bruyne ancora in stampelle dopo un mese dall infortunio

© Gazzetta.it - Come sta De Bruyne? Ancora in stampelle dopo un mese dall'infortunio

Altre letture consigliate

sta de bruyne stampelleDe Bruyne ancora in stampelle dopo un mese dall'infortunio: il centrocampista del Napoli a sorpresa nello spogliatoio del Belgio - Il centrocampista del Napoli, fermo dopo l’operazione al bicipite femorale, fa visita ai compagni di nazionale prima della sfida decisiva contro il Liechtenstein: prosegue la riabilitazione dopo l'inf ... Riporta msn.com

sta de bruyne stampelleSorpresa De Bruyne nello spogliatoio del Belgio: ad un mese dall'infortunio con il Napoli è ancora in stampelle - Il centrocampista degli azzurri ha voluto incoraggiare i suoi compagni di nazionale prima dell'ultima partita del girone di qualificazione ... Segnala msn.com

sta de bruyne stampelleDe Bruyne torna in nazionale: fa visita ai compagni in stampelle prima di Belgio-Liechtenstein - Nello spogliatoio del Belgio c’è stata una visita speciale prima della sfida contro il Liechtenstein, match che potrebbe consegnare ai Diavoli Rossi il pass definitivo per i ... Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Sta De Bruyne Stampelle