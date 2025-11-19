Come sta De Bruyne? Ancora in stampelle dopo un mese dall' infortunio
Il centrocampista del Napoli, ancora ai box dopo l’intervento al bicipite femorale, ha fatto visita alla nazionale belga alla vigilia della gara decisiva contro il Liechtenstein: continua intanto il percorso di recupero dall’infortunio rimediato con gli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
