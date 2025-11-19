Come sarà davvero il nuovo condono del governo Meloni e quali abusi si potrebbero sanare

La parola “condono edilizio” è tornata ufficialmente nel dibattito politico. Nella legge di bilancio 2026 all’esame del Senato, Fratelli d’Italia ha segnalato quattro emendamenti che, se approvati, rimetterebbero in moto vecchie sanatorie e aprirebbero una nuova finestra per regolarizzare alcune. 🔗 Leggi su Today.it