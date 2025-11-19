Come rendere il pane croccante senza usare il tostapane

Capita a tutti di avere in casa del pane che ha perso la sua fragranza originale: non è più morbido come appena sfornato, ma non è nemmeno abbastanza secco da buttarlo via. Eppure sarebbe un vero peccato sprecarlo, soprattutto quando sono sufficienti pochi accorgimenti per preparare diverse ricette. Il tostapane è tra i piccoli elettrodomestici più usati, certo, ma non è l’unica tecnica. Anzi, esistono metodi che ci permettono di portare a tavola del pane croccante per tanti piatti, come bruschette per l’aperitivo, crostini per la zuppa o semplicemente una fetta da gustare con un filo di olio buono. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come rendere il pane croccante senza usare il tostapane

