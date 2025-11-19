Come mettere l’eyeliner dopo i 50 anni per sollevare lo sguardo

Togliamo subito ogni dubbio. Si può usare l’ eyeliner dopo i 50 anni, perché palpebra cadente, occhio incappucciato e rughe del contorno occhi non sono il problema. Così come ci sono regole di bellezza che è importante seguire, ci sono anche falsi miti che, invece, dobbiamo assolutamente sfatare. I falsi miti riguardano sia i tagli e lunghezza dei capelli che sono concessi o meno dopo una certa età, ma anche quali prodotti di make up si possono usare. Quello che bisogna fare con le pelli mature non è eliminare dei prodotti in toto, ma giocare d’astuzia e trovare le giuste alternative in termini di formule, texture, colori e modo di applicazione. 🔗 Leggi su Amica.it

