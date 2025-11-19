Com’è l’isola caraibica di Curaçao che giocherà ai Mondiali di calcio e ha la popolazione di Ravenna

Vanityfair.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il Paese più piccolo di sempre a essersi qualificato nella storia dei Mondiali: case simili a quelle di Amsterdam, spiagge bianche e una cultura creola unica. Viaggio nell’isola caraibica che ha appena fatto la storia del calcio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

com8217232 l8217isola caraibica di cura231ao che giocher224 ai mondiali di calcio e ha la popolazione160di160ravenna

© Vanityfair.it - Com’è l’isola caraibica di Curaçao, che giocherà ai Mondiali di calcio e ha la popolazione di Ravenna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Com8217232 L8217isola Caraibica Cura231ao