Come guardare Panama vs El Salvador | streaming in diretta

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Guarda Panama vs El Salvador mentre il processo di qualificazione CONCACAF per la Coppa del Mondo 2026 raggiunge il suo culmine, con tutti i dettagli sugli streaming live e sulla copertura TV proprio qui in questa guida. Panama vs El Salvador: informazioni chiave? Data: Martedì 18 novembre 2025? Orario d’inizio: 20:00 ora locale 20:00 ET 1:00 GMT (mercoledì)? Luogo: Stadio Rommel Fernández, Panama? TV e streaming: Paramount+ (Stati Uniti)? Streaming GRATUITO: CONCACAF YouTube (selezionare i paesi)? Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta Black Friday di NordVPN El Salvador è già fuori dalla corsa alla Coppa del Mondo, ma Panama è impegnata in una battaglia con il Suriname per il primo posto nel Gruppo A di questa fase finale di qualificazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

