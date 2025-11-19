annuncio del nuovo film di Glen Powell: “how to make a killing”. Il prossimo progetto cinematografico di Glen Powell, attualmente noto come thriller a firma A24, è stato ufficialmente rinominato. La casa di produzione ha comunicato la nuova titolazione, rivelando anche la data di uscita in sala, che coincide con un momento di grande visibilità per l’attore. Dopo i successi di Top Gun: Maverick (2022), Anyone But You (2023) e Twisters (2024), Powell si conferma come una delle star emergenti più apprezzate di Hollywood, pronto a tornare sul grande schermo all’inizio dell’anno prossimo con un progetto particolarmente atteso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Come fare un affare film thriller di glen powell in uscita