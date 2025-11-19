Come fare un affare film thriller di glen powell in uscita
annuncio del nuovo film di Glen Powell: “how to make a killing”. Il prossimo progetto cinematografico di Glen Powell, attualmente noto come thriller a firma A24, è stato ufficialmente rinominato. La casa di produzione ha comunicato la nuova titolazione, rivelando anche la data di uscita in sala, che coincide con un momento di grande visibilità per l’attore. Dopo i successi di Top Gun: Maverick (2022), Anyone But You (2023) e Twisters (2024), Powell si conferma come una delle star emergenti più apprezzate di Hollywood, pronto a tornare sul grande schermo all’inizio dell’anno prossimo con un progetto particolarmente atteso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mercatino dell'usato Dituttopertutti. The Sheen · Magic. Sei pronto a fare l’affare della settimana? Al Mercatino dell’Usato Dituttopertutti abbiamo riempito gli scaffali con una selezione incredibile di articoli a prezzi che non vedrai più! Stiamo parlando di occa Vai su Facebook
Questo è un Paese che si perde in un mare di retorica e pacche sulle spalle ma che in realtà non vuole valorizzare i giovani. Che li vuole eternamente giovani per poter spiegare loro cosa fare e come farlo con estremo paternalismo. Per lo più per fregarli. E l’u Vai su X