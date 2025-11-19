Come è andato l’incontro tra Meloni e Mattarella sul caso Garofani | Rammarico ma piena sintonia istituzionale

Fanpage.it | 19 nov 2025

Non ci sarebbe stato alcuno scontro istituzionale tra la premier Meloni e il presidente Mattarella per il caso del consigliere Garofani, scoperchiato da La Verità. Palazzo Chigi: "La sintonia istituzionale che esiste tra Palazzo Chigi e il Quirinale non è mai venuta meno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

