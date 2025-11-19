Comando Provinciale dei Carabinieri | l' esercitazione dei reparti specializzati a Salerno
Esercitazione, ieri sera, a Salerno, da parte di diversi reparti specializzati del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. In azione, in particolare, le Aliquote di Primo Intervento (API) specializzate per intervenire rapidamente in situazioni ad alto rischio e che costituiscono una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
SALERNO : ESERCITAZIONE DEI REPARTI #CARABINIERI A.P.I./S.O.S. E DEGLI ASSETTI SPECIALISTICI DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI #SALERNO. Nella serata del 18 novembre, a Salerno, presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere - facebook.com Vai su Facebook
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria unitamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha scoperto 175 chilogrammi occultati tra polpo e gamberi surgelati Vai su X
Esercitazione dei carabinieri a Salerno: simulato l’arresto di un mafioso - Nella serata del 18 novembre, a Salerno, presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere” gli assetti specialistici del locale Comando Provinciale Carabinieri hanno svolto un’esercitazione per la gestione ... infocilento.it scrive
'Un sabotaggio a Tempa Rossa', l'esercitazione dei Carabinieri - Il Comando provinciale di Potenza dei Carabinieri, "con la preziosa collaborazione della dirigenza di TotalEnergies", martedì scorso, 8 ottobre, "ha organizzato e tenuto un'esercitazione, pianificata ... Secondo ansa.it
Centro Olio, esercitazione dei Carabinieri per un attentato simulato - La simulazione di un sequestro di persona nel Centro Olio Tempa Rossa, con la minaccia di sabotare l'impianto. Riporta rainews.it