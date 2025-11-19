Comando Provinciale dei Carabinieri | l' esercitazione dei reparti specializzati a Salerno

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercitazione, ieri sera, a Salerno, da parte di diversi reparti specializzati del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. In azione, in particolare, le Aliquote di Primo Intervento (API) specializzate per intervenire rapidamente in situazioni ad alto rischio e che costituiscono una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

comando provinciale carabinieri esercitazioneEsercitazione dei carabinieri a Salerno: simulato l’arresto di un mafioso - Nella serata del 18 novembre, a Salerno, presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere” gli assetti specialistici del locale Comando Provinciale Carabinieri hanno svolto un’esercitazione per la gestione ... infocilento.it scrive

'Un sabotaggio a Tempa Rossa', l'esercitazione dei Carabinieri - Il Comando provinciale di Potenza dei Carabinieri, "con la preziosa collaborazione della dirigenza di TotalEnergies", martedì scorso, 8 ottobre, "ha organizzato e tenuto un'esercitazione, pianificata ... Secondo ansa.it

Centro Olio, esercitazione dei Carabinieri per un attentato simulato - La simulazione di un sequestro di persona nel Centro Olio Tempa Rossa, con la minaccia di sabotare l'impianto. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Comando Provinciale Carabinieri Esercitazione