Coltello alla gola del compagno delle medie E la sindaca attacca la scuola | Perché non mi hanno avvertito?

Castiglione della Pescaia, 20 novembre 2025 – Si è presentato a scuola con un coltello da pescatore a serramanico. E lo ha puntato alla gola di un compagno di classe per minacciarlo. Un fatto, quello che è accaduto in una scuola media a Castiglione della Pescaia, che ha scosso la comunità del paese maremmano: la famiglia del ragazzino minacciato e bullizzato sta intanto pensando anche di trasferire il figlio in un’altra scuola. Un fatto che ha allarmato anche il sindaco di Castiglione, Elena Nappi, che sarà convocata nei prossimi giorni dai carabinieri insieme alla preside dell’istituto, Daniela Bilgini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

