Coltello alla gola del compagno delle medie E la sindaca attacca la scuola | Perché non mi hanno avvertito?

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castiglione della Pescaia, 20 novembre 2025 – Si è presentato a scuola con un coltello da pescatore a serramanico. E lo ha puntato alla gola di un compagno di classe per minacciarlo. Un fatto, quello che è accaduto in una scuola media a Castiglione della Pescaia, che ha scosso la comunità del paese maremmano: la famiglia del ragazzino minacciato e bullizzato sta intanto pensando anche di trasferire il figlio in un’altra scuola. Un fatto che ha allarmato anche il sindaco di Castiglione, Elena Nappi, che sarà convocata nei prossimi giorni dai carabinieri insieme alla preside dell’istituto, Daniela Bilgini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

coltello alla gola del compagno delle medie e la sindaca attacca la scuola perch233 non mi hanno avvertito

© Lanazione.it - Coltello alla gola del compagno delle medie. E la sindaca attacca la scuola: “Perché non mi hanno avvertito?”

Altre letture consigliate

coltello gola compagno medieColtello alla gola del compagno delle medie. E la sindaca attacca la scuola: “Perché non mi hanno avvertito?” - Il fatto a Castiglione della Pescaia, la sindaca attacca la dirigente: “Solo omertà”. Segnala msn.com

coltello gola compagno medieGrosseto, coltello alla gola del compagno: giallo sull'episodio choc in una scuola media - È la scuola media chiamata a fare chiarezza sull’argomento di cui si parla nelle chat dei genitori: secondo quanto si dice, un ragazzino avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe puntato ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coltello Gola Compagno Medie