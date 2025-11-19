Colonnine per l’elettrico lo sprint Il patto tra Poste e il Comune

Sono state installate, grazie alla collaborazione tra Comune e Poste Italiane, anche ad Albinea alcune colonnine di ricarica per veicoli elettrici nell’ambito del ‘ Progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale ’. Ad Albinea le colonnine si trovano attualmente in via XXV aprile nel parcheggio alle spalle del Conad. Si tratta di due infrastrutture di ricarica, di cui una con fast charging, con due prese di ricarica e una quick charging con due prese di ricarica. L’altra infrastruttura è situata nel parcheggio di via Gramsci a Borzano ed è composta da una colonnina quick charging con due prese di ricarica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonnine per l’elettrico, lo sprint. Il patto tra Poste e il Comune

