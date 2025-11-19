Collovati | Derby? Ha un’atmosfera particolare non dormi due giorni prima

Fulvio Collovati, ex di Inter e Milan, ci ha rilasciato un'intervista esclusiva inerente al derby di Milano: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Collovati: “Derby? Ha un’atmosfera particolare, non dormi due giorni prima”

Argomenti simili trattati di recente

Top @acmilan #News: le parole in esclusiva di #Collovati e le ultime verso il #derby. Ecco il difensore per gennaio - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #InterMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Calciomercato #Mercato #transfers Vai su X

Si avvicina il derby: ecco la TOP XI misto di 2 squadre Poi c'è un'altra Top: Collovati a Ronaldo, passando per Pirlo! I doppi ex di Inter e Milan: per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com Vai su Facebook

Collovati: «Juve-Inter derbino d'Italia, non ci sono campioni ma vedremo tanti gol. Scudetto? Il Napoli è favorito» - Domani, sabato 13 settembre alle 18 (diretta Dazn), all'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Tudor, attualmente a punteggio pieno, ospita i nerazzurri di Chivu ... leggo.it scrive

Collovati: «La Nazionale non va mai rifiutata, deve essere un orgoglio. Il sistema va cambiato, ma a molti va bene così» - L'ex calciatore campione del mondo con l'Italia nel 1982 Fulvio Collovati ha parlato della situazione che sta passando la Nazionale in questo modo: «La situazione della Nazionale è la conseguenza di ... Segnala ilmessaggero.it